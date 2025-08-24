Milica explota en vivo por la polémica del 'debut' de Ángel Avid

La creadora de contenido argentina Milica, una de las figuras más populares en la escena del streaming latinoamericano, protagonizó un momento viral en su más reciente transmisión en vivo, donde explotó contra los comentarios constantes que recibe en redes sociales relacionados con el “debut” de su fan, Ángel Avid.

Milica y Ángel Avid | X: @milica_yb

Todo comenzó después de su participación en Supernova Strikers, donde Milica salió victoriosa y, poco después, se desató la polémica en torno al supuesto debut de Avid en un sparring de boxeo que él mismo compartió en redes sociales. Desde entonces, la palabra “debut” se convirtió en tendencia entre sus seguidores, quienes la repiten sin parar en comentarios y publicaciones.

Visiblemente molesta, Milica descargó su frustración frente a miles de espectadores:

“Harta estoy con esa palabrita (debut). Yo no puedo subir una historia sin que me pongan: debutar, haceme debutar, cuántos likes para mi debut… Estoy traumada chicos, no quiero ver más la palabra”.

Milica, ganadora en Supernova strikers | X: @milica_yb

La streamer aseguró que la situación ha llegado a un punto incómodo, pues cada publicación que realiza termina inundada de mensajes pidiendo que también “debuté” a otros fans, lo cual considera excesivo y desgastante.

Con estas declaraciones, Milica busca poner un alto definitivo a la polémica y marcar distancia respecto al caso de Ángel Avida, cuyo video de boxeo fue el detonante del fenómeno viral.

Milica está harta de la palabra debut | X: @milica_yb

