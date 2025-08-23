¡Duro golpe! FOX 'roba' derechos de transmisión a TV Azteca

Los derechos de transmisión se han convertido en una de las joyas más preciadas dentro del futbol mundial, y México no es la excepción. En un movimiento que sacudió el panorama televisivo, FOX logró arrebatarle a TV Azteca los derechos de la Saudi Pro League, competencia que en los últimos años ha atraído reflectores internacionales gracias a la llegada de figuras como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Hasta la temporada pasada, la liga de Arabia Saudita era transmitida en México a través de Aztecadeportes.com, plataforma digital de TV Azteca. Sin embargo, a partir de este año, todos los partidos podrán verse en exclusiva por FOX Sports, señal que recientemente reforzó su presencia en el mercado mexicano.

El debut de la Saudi Pro League en la pantalla de FOX no pudo ser más llamativo: la Final de la Supercopa Árabe, en la que el Al-Ahli se coronó campeón tras imponerse sobre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, un duelo que atrajo gran atención mediática.

Con este golpe estratégico, FOX no solo fortalece su catálogo de transmisiones internacionales, sino que deja a TV Azteca sin un producto que estaba utilizando para acercarse al público digital. La pelea por los derechos deportivos en México suma así un nuevo capítulo, con la liga árabe como la protagonista de esta disputa televisiva

