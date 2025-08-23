¿Se suben al ring? Andrés Vaca da el sí para un combate ante Christian Martinoli

El éxito de Supernova Strikers sigue generando repercusiones y ahora, en tiempos donde las veladas de boxeo entre famosos se han puesto de moda, un posible combate entre Andrés Vaca y Christian Martinoli comenzó a tomar fuerza en redes sociales.

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca | IMAGO7

En la más reciente edición del podcast Cuadro A, el narrador de TUDN, Antonio Gómez Luna, lanzó la propuesta de un combate entre ambos comentaristas. Ante ello, Vaca no dudó en responder y aseguró que estaría dispuesto a aceptar.

“¿Contra Christian Martinoli te subirías al ring?”, preguntó Gómez Luna. “Yo lo quiero mucho. Si nos ponemos de acuerdo como (Franco) Escamilla y Escorpión (Dorado) que fue un tiro de compas, sí.”, respondió Andrés Vaca

El también narrador agregó que solo lo haría bajo un ambiente amistoso, dejando claro el cariño y respeto que siente hacia Martinoli.

Andrés Vaca da el sí al combate | IMAGO7

¿Azcárraga y Salines apostarían la cabellera?

Durante la charla, incluso Aldo Farías, tercer integrante del programa, llevó la especulación más lejos y en tono de broma planteó la posibilidad de una apuesta entre Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, la “cabellera” de los dueños de Televisa y TV Azteca, en caso de que se concretara el combate.

Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga | IMAGO7

Rivalidad entre televisoras, pero no entre narradores

Aunque en redes sociales algunos aficionados alimentan la idea de una supuesta rivalidad entre Vaca y Martinoli debido a la competencia entre TUDN y TV Azteca, la realidad es distinta. Ambos narradores mantienen una buena relación personal y, según sus propias palabras, no existe ningún problema entre ellos.

Por lo tanto, aunque la propuesta llamó la atención y despertó la imaginación de los aficionados, un combate de boxeo entre Andrés Vaca y Christian Martinoli parece ser, al menos por ahora, solo una ocurrencia divertida y poco probable de llevarse a cabo.

