¡En Marbella! Guillermo Ochoa y Guardado protagonizan encuentro con Alejandro Fernández

Guillermo Ochoa que sigue en búsqueda de un equipo para la presente temporada para llegar en ritmo para el Mundial 2026 se fue a Marbella, España, en donde asistió al concierto de Alejandro Fernández en el Festival Starlite Occidente de Marbella.

El guardameta fue acompañado de su pareja Karla Mora; sin embargo, no solo se encontró con ‘El Potrillo’ sino que estuvo al lado de Andrés Guardado quienes vivieron momentos junto al cantante.

Cabe mencionar, que por su parte Andrés Guardado ya se encuentra retirado del futbol profesional, después de alargar su carrera un torneo más con el León en el Clausura 2025 y ahora disfruta en otras actividades.

Ambos jugadores mexicanos compartieron a través de redes sociales el emotivo momento, con una fotografía junto al cantante, incluso aparecen cantando con sus respectivas parejas.

El canterano de las Águilas del América se observa en una de las historias ventiladas por parte del propio arquero cantante la canción “Me dediqué a perderte” junto a Karla Mora.

Guillermo Ochoa busca continuar su carrera en el Viejo Continente y ofreció sus servicios a Zaragoza; sin embargo, no fructificó y luego el Mazatlán mostró interés y tampoco se llegó a un acuerdo, negociación.

