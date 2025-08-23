Ganó el oro con México en 2012, cayó en el alcohol e intentó quitarse la vida: “Caí en lo más oscuro"

La vida de un futbolista profesional puede parecer perfecta desde las gradas, pero fuera de las canchas también existen batallas silenciosas. Tal es el caso de Jorge 'Chatón' Enríquez, exjugador de Chivas y campeón olímpico con la Selección Mexicana en Londres 2012, quien reveló haber enfrentado graves problemas de adicciones que lo llevaron incluso a intentar quitarse la vida.

Chatón Enríquez, medallista olímpico con México en 2012 | MEXSPORT

En entrevista para el podcast El Re Portero, Enríquez reconoció que el éxito y la fama estuvieron acompañados de vicios que lo afectaron tanto en lo personal como en lo profesional:

“Me refugié en el alcohol, las mujeres, en todo lo mundano que envuelve al futbol, caí en las redes más oscuras y me fue super mal. Empecé a tener problemas con el equipo, con mi familia, la afición”, confesó.

El exmediocampista señaló que estas adicciones desembocaron en una profunda depresión y en varios intentos de suicidio:

Chatón Enríquez en Londres 2012 | MEXSPORT

“Entrar en depresión casi me lleva a la muerte. Tuve tres intentos de suicidio. Entre el alcohol y las drogas. Hoy llevo más de 300 días limpio, vivo muy feliz y orgulloso, es mi mayor logro”.

A pesar de los momentos oscuros, Enríquez aseguró que ha logrado darle un giro positivo a su vida y que actualmente lleva prácticamente un año libre de sustancias.

|