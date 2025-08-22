Raúl Orvañanos vuelve a narrar partido de Chivas en Liga MX

Raúl Orvañanos vive una nueva etapa en su carrera, el narrador que inició en Televisa, pasó por Fox Sports y ahora deleita a su fans en FOX, ahora ha vuelto a narrar un juego de las Chivas.

El relator recientemente se incorporó a la nueva cadena e hizo su debut dentro de la Jornada 1 en la goleada de los Tuzos del Pachuca ante Rayados de Monterrey para estrenar su garganta con el grito de gol.

En esta sexta fecha Orvañanos volvió a gritar otro gol en un juego de las Chivas en la Liga MX, aunque en esta ocasión fue en contra tras el gol en los primeros minutos de Gilberto Mora para adelantar a Tijuana.

Un Clásico histórico

Cabe mencionar, que de los últimos juegos que se le recuerda al narrador dando los pormenores en un juego de Chivas fue en el Clásico de Clásicos ante el América en la Champions Cup de la Concacaf de 2024.

En esa ocasión Raúl Orvañanos fue duramente criticado debido a las ‘frases’ que sin querer cometió al decir que Chivas había eliminado al América cuando fue todo lo contrario al final del partido de vuelta.

Nuevo programa

Raúl Orvañanos ya se estrenó con su nuevo programa en FOX, con un proyecto de debate llamado ‘FOX Replay’ junto a Rafa Puente, Alberto García Aspe y Jacqueline Félix.

