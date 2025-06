Raúl Orvañanos se despide de Fox Sports luego de 20 años

Tras dos décadas marcadas por su voz inconfundible, carisma en cámara y opiniones firmes, Raúl Orvañanos anunció su salida de Fox Sports México, medio en el que construyó una de las trayectorias más longevas y queridas del periodismo deportivo nacional. Su mensaje de despedida, publicado en su cuenta oficial de X ha conmovido a colegas, aficionados y excompañeros, quienes le respondieron con muestras de gratitud y reconocimiento.

Orvañanos marcó una era en las transmisiones de León ı Imago7

"Gracias por su tiempo"

En un emotivo mensaje, Orvañanos escribió: “Hoy me despido de Fox Sports México, mi casa durante 20 años. Fueron dos décadas de transmisiones, programas y vivencias inolvidables. Gracias a mis compañeros, a los que estuvieron y a los que siguen. Y sobre todo, gracias a ustedes: por cada comentario, cada crítica y, sobre todo, por su tiempo. Me voy con el corazón lleno y recuerdos que me acompañarán siempre.”

El periodista y narrador no especificó los motivos de su salida ni cuál será su siguiente paso profesional, pero el tono de su mensaje dejó claro el cierre de una etapa llena de experiencias, análisis y cobertura de eventos clave en el deporte internacional. Su legado en programas icónicos y coberturas de alto nivel como Champions League, Liga MX y Copas del Mundo fue reconocido por miles de usuarios en redes sociales.

Despedida de Raúl Orvañanos ı Captura de X

Una trayectoria de 20 años que marcó el periodismo deportivo

Raúl Orvañanos ha sido una de las voces más emblemáticas del canal Fox Sports desde su llegada en 2004. Con un estilo sobrio pero directo, supo ganarse tanto la admiración del público como el respeto de sus colegas. Participó en programas de análisis como Fox Gol México y fue figura clave en la narración de partidos de alto impacto para la afición mexicana.

Su salida marca el fin de una era para Fox Sports México, justo en un momento de cambios estructurales dentro de la industria televisiva deportiva. Aunque aún no hay información oficial sobre su próximo proyecto, el periodista deja claro que se va agradecido y con la satisfacción de haber construido un legado.

Aún se desconoce si Orvañanos se retirará de manera oficial ı Imago7

