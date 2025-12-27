Esta es la agenda deportiva del 28 de diciembre

El 28 de diciembre, día de la Sagrada Familia, llega cargada de actividad deportiva, entre ellos uno de los duelos estelares de la Semana 17 de la NFL 2025, los Chicago Bears visitan a los San Francisco 49ers en un choque con implicaciones directas en la lucha por la División Nacional y la siembra de los playoffs.

Los Bears llegan a este encuentro con un récord de 11-4, habiendo conseguido el título de la NFC Norte por primera vez desde 2018, gracias a una campaña sólida bajo el mando del entrenador Ben Johnson.

Otro platillo fuerte

Patriots visitan al New York Jets en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey). New England llega a este encuentro con un sólido récord de 12 victorias y 3 derrotas, posicionándose como uno de los mejores equipos de la Conferencia Americana.

Los Patriots enfrentan algunos ajustes importantes en su roster. El equipo colocó al receptor Mack Hollins en la lista de lesionados, lo que podría afectar su profundidad en el juego aéreo, mientras varias otras piezas del plantel han sido elevadas desde la práctica para reforzar la línea defensiva y compensar bajas por lesión.

¿Cuáles son los partidos atractivos de Europa?

En la Premier League inglesa, el Crystal Palace buscará aprovechar el factor local en Selhurst Park para sumar puntos importantes frente a un Tottenham Hotspur que ha tenido dificultades recientemente, pero no hay nada pronosticado.

Palace, mejor ubicado en la tabla que su rival, llega tras resultados irregulares y tratará de frenar la racha negativa; mientras que Tottenham, con varios tropiezos seguidos, ve este partido como una oportunidad para reactivar su campaña y sumar una victoria que alivie la presión sobre su entrenador.

En la Serie A italiana, el duelo entre Atalanta y Inter de Milán se presenta como un examen de nivel para ambos equipos en la jornada. Inter llega como favorito gracias a su consistencia, equilibrio táctico y la presencia de figuras ofensivas clave que han sostenido su rendimiento durante la temporada.

Atalanta, por su parte, buscará imponer su fortaleza local y hacer valer su forma física y técnica para complicar la estadística reciente de enfrentamientos entre ambos y terminar el año con los tres puntos en la bolsa.

Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns l 12:00 l NFL Game Pass, DAZN y Canal 5

Arizona Cardinals vs. Cincinnati Bengals l 12:00 l NFL Game Pass y DAZN

New England Patriots vs. New York Jets l 12:00 l NFL Game Pass y DAZN

Philadelphia Eagles vs. Buffalo Bills l 03:25 l NFL Game Pass, DAZN, Canal 5 y Fox Sports

Chicago Bears vs. San Francisco 49ers l 07:20 l NFL Game Pass, DAZN, ESPN y Disney+

Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur l 11:30 l Disney+ y ESPN

Atalanta vs. Inter de Milán l 02:45 l Disney+ y ESPN

