Penta Zero Miedo será el protagonista en el duelo de los 49ers vs Bears

Penta Zero Miedo estará presente en el estadio californiano para presenciar el duelo de los 49ers de San Francisco recibiendo a los Bears de Chicago dentro de la Semana 17 rumbo al Play-Off de la NFL, el luchador dejó un mensaje a la fanaticada para darse cita.

A través de las redes sociales oficiales del conjunto de la Bahía, en español, el luchador de la WWE dejó un aviso, llamando a vivir el partido y dejando ver que no hay miedo con su presencia en el Levis Stadium.

Penta Zero Miedo l luchalibreonlin

“Qué tal amigos, les habla el Zero Miedo de la lucha libre Penta y estoy aquí en el estadio de los 49ers, no se lo pueden perder mañana en contra de los Osos de Chicago, 49ers, Penta y ustedes tenemos Zero Miedo”, resaltó.

49ers vs Bears

La penúltima semana de temporada regular de la NFL tendrá uno de los partidos más esperados para todos los aficionados. Los San Francisco 49ers (11-4) recibirán a los Chicago Bears (11-4) en un duelo que marcará el rumbo de dos divisiones y de la misma Conferencia Nacional.

Los de California y los de la Ciudad del Viento buscarán ser el mejor sembrado dentro de la Conferencia Nacional, pero para lograrlo deberán ganar sus dos últimos encuentros. San Francisco depende de sí mismo para obtener dicha siembra, pues solamente necesita ganar sus dos partidos restantes.

Por su parte, los Osos dependen de otros resultados, pero que no son para nada imposibles. Chicago necesita una derrota por parte de los San Francisco 49ers y una más por parte de los Seattle Seahawks; además de ganar sus dos últimos partidos.

San Francisco l AP

¿Cómo llega San Francisco?

Los San Francisco 49ers llegan al encuentro del Sunday Night Football con una racha de cinco partidos con victoria de manera consecutiva, además de tener a jugadores en su mejor momento. Brock Purdy tuvo un duelo importante ante los Indiana Colts, en el que lanzó cinco pases de anotación, la mayor cantidad desde Steve Young en 1995.

Los de la Bahía se enfilan como los favoritos para alcanzar el Super Bowl, tras 15 juegos disputados esta temporada registran 11 victorias por cuatro derrotas, pese a los grande números no pueden presumir estar en la cima de la NFC Oeste debido a unos Seahawks intratables que tienen marca de 12-3.

