¡Vive la esperanza! Ravens, con Derrick Henry intratable, vapulea a los Packers y sueña con Playoffs

Los Ravens mantienen vivas las esperanzas para meterse a los Playoffs tras imponerse a los Packers 41-24, aunque ahora tienen que esperar una derrota de los Pittsburgh Steelers ante los Cleveland Browns para decidir el futuro de la AFC Norte en la última semana.

Derrick Henry fue el hombre de la noche con cuatro touchdowns y de paso se unió a un selecto grupo de jugadores con mayor número de yardas terrestres de todos los tiempos en la NFL al superar las 12 mil 739 yardas, en la primera mitad, superando a Adrian Peterson que ocupaba el cuarto sitio.

El festín de los Ravens inició por tierra, Derrick Henry convirtió el primer touchdown en la primera ofensiva letal. Tyler Loop convirtió el punto extra para adelantarse en la pizarra. Sin embargo, llegó la reacción Malik Willis conectó pase profundo al centro con Christian Watson para 39 yardas y le puso número a la casa.

Tyler Huntley conecta con Zay Flowers para 10 yardas y amplía la ventaja de Baltimore a 34-24. Loop siempre certero anota el punto extra y empezaba a cocinar la victoria segura en la casa de los Packers con minutos para finalizar.

¿Cómo apareció Derrick Henry?

Derrick Henry aparecería conectando su segundo touchdown y Ravens recuperaba la ventaja en el inicio del segundo cuarto de la contienda. Malik Wills hizo despertar a los Packers con un acarreo fulminante de 22 yardas que terminó en las diagonales para firmar el segundo touchdown para los locales y se acercaban 14-20.

Derrick Henry continuaba con su gran momento y sellaba con 106 yardas y tres touchdowns, antes del entretiempo, y retoma ventaja. Malik Willis volvia a sacar a la defensiva y escapaba en solitario para su segunda anotación del juego. Packers se acercaba peligrosamente 24-27.

Finalmente, para cerrar con broche de oro Derrick Henry seguía intratable y cosechaba 216 yardas y firmaba su cuarto touchdown de la noche y ponía a los Ravens con la victoria sobre los Steelers para mantener la vela encendida rumbo a los Playoffs.

La oración apareció

Uno de los momentos que acaparó los reflectores fue la reunión entre Javon Bullard y Evan Williams que empezaron a orar en el campo por Kamal Hadden quien recibió un brutal impacto y tenía que ser asistido por el carrito y el cuerpo médico.

