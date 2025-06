Raúl Orvañanos acepta críticas por sus errores: "para que se me quite lo güey"

Con la reciente noticia sobre la salida de Raúl Orvañanos de Fox Sports, los recuerdos de sus mejores momentos se han recapitulado, incluso los errores cometidos durante las transmisiones, como confusiones de nombres de los futbolistas.

Orvañanos toma con humor las críticas

Orvañanos aseguró que las críticas en redes las toma con humor, a pesar de que en la mayoría de casos los aficionados atacan excesivamente al narrador por sus equivocaciones al aire.

"Me dieron con todo. Está bien, me lo tomo con humor, para que se me quite lo güey", dijo Orvañanos en entrevista con Héctor Huerta y en referencia a cuando confundió a Nahuel Guzmán con André-Pierre Gignac.

“Hoy me despido de Fox Sports México, mi casa durante 20 años. Fueron dos décadas de transmisiones, programas y vivencias inolvidables. Gracias a mis compañeros, a los que estuvieron y a los que siguen. Y sobre todo, gracias a ustedes: por cada comentario, cada crítica y, sobre todo, por su tiempo. Me voy con el corazón lleno y recuerdos que me acompañarán siempre", escribió Orvañanos.

Nueva era en Fox Sports

Esta salida representa un cambio de dirección para Fox Sports México, en medio de un momento en el que existen muchos cambios en la industria televisiva deportiva. No obstante, Orvañanos se despide agradecido tras una carrera llena de éxitos.

