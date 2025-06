Messi y Mahomes protagonizan divertido comercial

La estrella de la NFL, Patrick Mahomes, y el ícono global del fútbol, Lionel Messi, se unieron en una inesperada pero poderosa colaboración para Adidas. El resultado: un comercial lleno de humor, admiración mutua y espíritu competitivo que se volvió viral en cuestión de horas.

Messi y Mahomes coincidieron en un comercial | X

Bajo el lema “You Got This”, la nueva campaña publicitaria de la marca prepresentó a Mahomes y Messi entrenando juntos en un gimnasio. En la escena principal, ambos corren en cintas eléctricas ubicadas una al lado de la otra. Entre miradas cómplices, comienzan un juego en el que suben la velocidad de la máquina del otro, transformando la rutina en un reto divertido y competitivo.

Ambas figuras destacan en sus disciplinas | X

El comercial cierra con un potente mensaje: “Todos necesitamos a alguien que nos haga creer que podemos hacerlo”, para reflejar el espíritu de superación que comparten dos de los atletas más influyentes del mundo.

Esta campaña no es el primer cruce entre Mahomes y Messi. En 2024, el mariscal de los Kansas City Chiefs asistió a un partido de la MLS entre Sporting KC (del cual es accionista) y el Inter Miami; incluso bajó a vestidores para saludar al astro argentino.

Nofue la primera ocasión que Messi y Mahomes coincidieron | X

Mientras que en febrero de este año, Messi asistió al Super Bowl entre los Chiefs y los Philadelphia Eagles, acompañado de Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. Además, en abril el futbolista y el QB asistieron juntos a un evento en Los Ángeles de cara a la Copa del Mundo 2026.

