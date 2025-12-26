"Cuando el Grinch se robó la Navidad": Tigres revive la Final del Apertura 2016 ante América

El 2016 es un año que ningún aficionado azulcrema podrá olvidar. En el centenario del América, el club de Coapa vivió un Apertura 2016 llenó de altibajos, como lo fue la goleada ante Chivas en el Estadio Azteca, la eliminación y la pérdida del Tercer Lugar en el Mundial de Clubes y demás; pero lo peor llegó en Navidad, cuando Tigres derrotó al conjunto de Ricardo La Volpe en una Final atípica en el futbol mexicano.

El conjunto de la Sultana del Norte empató de último minuto de los tiempos extra con un cabezazo implacable de Jesús Dueñas, quien mandó todo a la tanda de penaltis. Fue ahí cuando Nahuel Guzmán se convirtió en el Grinch y le amargó la celebración al equipo de Coapa, pues atajó los tres penales azulcremas.

Nahuel y el título | IMAGO7

Tigres logró su quinto título y arruinó una de las más grandes veladas en la historia americanista, algo que los hace sentir muy orgullosos. Es por eso que, por medio de sus redes sociales, el equipo de la U de Nuevo León recordó la fecha especial con un mensaje dedicado a todas las latitudes americanistas.

"Cuando el Grinch se robó la Navidad", aunque taparon el nombre del personaje del Dr. Seuss y pusieron el de Nahuel Guzmán. Además de la frase que hace alusión a uno de los más grandes clásicos navideños de todos los tiempos, las redes sociales del equipo acompañaron su publicación con cuatro fotografías de aquel partido.

La publicación de Tigres | Captura de pantalla

¿A quiénes les atajó sus penaltis Nahuel Guzmán?

'El Patón' tuvo un 25 de diciembre de 2016 perfecto, pues su figura se hizo gigante en la tanda de penaltis. Nahuel Guzmán terminó con tres penales atajados; el primero fue a William da Silva, quien intentó colocar el balón con su pierna izquierda, pero el argentino se lanzó como prócer de Nuevo León y se estiró cuan largo es para detener el balón.



El segundo tiro fue por parte de Silvio 'El Chino' Romero, quien se notó nervioso desde el momento en que tomó la bola. Nahuel comenzó a bailar desde la línea de cal y amagó con tirar, pero no fue necesario, pues el jugador del América mandó su balón al centro, lugar de donde nunca se movió Guzmán y sacó fácilmente.

El primero de tres | IMAGO7

El último fue por parte de Javier Güemez, quien tomó el balón más a fuerza que de ganas, y no sólo se enfrentó a Guzmán, sino a todo un volcán a nada de hacer erupción. El mediocampista tiró su penalti a media altura, algo que hizo muy fácil la atajada de Nahuel y el quinto título -en ese momento- para Tigres.

El Clausura 2017 de Tigres

Después de la Final ante América, el conjunto de Ricardo Ferretti intentó retener el título y lograr un Bicampeonato, que para esos años era algo atípico en la Liga MX. Sin embargo, pese a que lograron llegar a la Gran Final, los Tigres cayeron ante las Chivas en una dramática y polémica definición por el título.

Enorme, Nahuel | IMAGO7