¿Cuál fue el regalo que nunca olvidarán los jugadores de Chivas en su infancia?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se siguen preparando de cara al inicio del Clausura 2026, el conjunto rojiblanco se encuentra intensificando su pretemporada en la Isla de Navidad, Colima, para la primera fecha del campeonato mexicano.

Mientras esto sucede, algunos jugadores revelaron el recuerdo más intacto que tienen durante su infancia y el regalo que recibieron, aprovechando la fiebre navideña que se siente en esta parte final del año en todo el mundo.

Alvarado l CAPTURA

Roberto Alvarado: “una patineta”, Bryan González: “un balón”, Ángel Sepúlveda: “un balón”, Omar Govea: “un balón”, Tala Rángel: “unos zapatos de futbol”, Armando González: “un lego”, fueron algunos de los que resaltaron sus recuerdos.

Rumbo al Clausura 2025

Después de su eliminación en Cuartos de Final del Apertura 2025, y que todavía sigue ‘sin aparecer’ ese balón que voló Chicharito Hernández, a manos de Cruz Azul, Guadalajara ya se encuentra trabajando con sus nuevas incorporaciones.

Brian Gutiérrez, jugador mexicoamericano que hasta hace poco jugaba en el Chicago Fire, equipo de la MLS en donde ha brillado durante la última temporada, se encuentra con la posibilidad de ser un hombre importante en la plantilla de Gabriel Milito.

Otro de las llegadas que destaca es Ángel Sepúlveda, quien tendrá su segunda etapa en el conjunto jalisciense. ‘El Cuate’ fue presentado hace unos días en Verde Valle, marcando el comienzo de una nueva era para Chivas.

Ricardo Marín ya está integrado con el equipo, quien después de un año en Puebla a préstamos está de vuelta con el equipo rojiblanco para probar suerte una vez más. Richy había sido el autor del gol 4 mil en la historia del Rebaño.

¿Cuáles han sido las bajas?

La primera baja del equipo fue Javier 'Chicharito' Hernández, quien se despidió hace unas días. Cade Cowell también dejó a la institución, quien terminó por partir de vuelta a Estados Unidos, ahora con los New York Red Bulls. Guadalajara también confirmó el adiós de Isaac Brizuela para el Clausura 2026.