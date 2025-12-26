¡Mi Pobre Angelito! Musiala recrea icónica escena de película navideña

La Navidad dejó una postal inesperada en el mundo del futbol gracias a Jamal Musiala. El mediocampista del Bayern Múnich aprovechó las fiestas decembrinas para recrear una de las escenas más icónicas de la película Mi Pobre Angelito, provocando una ola de reacciones en redes sociales por su sentido del humor y creatividad.

En la imagen compartida, Musiala aparece cómodamente sentado en una limusina, con los pies estirados, sosteniendo una copa de vino en una mano y una pizza en la otra, en clara referencia a la famosa escena protagonizada por Kevin McCallister.

La recreación no tardó en viralizarse, siendo celebrada tanto por aficionados del Bayern como por fanáticos del cine navideño ya que recuerda una escena de una de las películas emblemáticas en esta parte del año.

Lejos de los reflectores de la Bundesliga y de la presión competitiva, el joven futbolista mostró una faceta relajada y divertida, algo que pocas veces se ve en plena temporada. La publicación fue interpretada como una forma de conectar con sus seguidores y disfrutar del breve receso invernal.

¿Cómo reaccionaron?

Compañeros de equipo, exjugadores y aficionados comentaron la imagen, video, con mensajes cargados de humor, destacando la personalidad carismática de Musiala, quien a sus 22 años ya es una de las figuras más importantes del club bávaro y de la selección alemana.

Este tipo de gestos refuerzan la cercanía entre los futbolistas de élite y la afición, humanizando a las estrellas del deporte y demostrando que, incluso en Navidad, el futbol también puede tener espacio para la diversión y la cultura pop.

Mientras el Bayern Múnich se prepara para encarar la segunda mitad de la temporada, Jamal Musiala deja claro que, además de talento en la cancha, también sabe cómo robarse el show fuera de ella, incluso con una simple pizza, una copa de vino y una referencia cinematográfica inolvidable.

Un acontecimiento importante

