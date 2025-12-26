VIDEOS / Caos en el Metro CDMX: Hombres bajan a las vías en las Línea B y Línea 2

El Metro de la Ciudad de México vivió una jornada más de caos el pasado jueves 25 de diciembre de 2025, luego de que dos hombres interrumpieran el servicio al caminar sobre las vías en distintas estaciones.

El primer incidente se registró por la mañana en la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, donde un sujeto bajó a las vías del tren. Personal de seguridad actuó de inmediato y logró retirarlo sin que pasara a mayores.

El hombre corría de un lado para otro en la vías del Metro / Redes Sociales

Minutos después, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó en redes sociales que el servicio comenzaba a normalizarse: “Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema en zona de vías”.

El servicio de la Línea B del Metro se suspendió temporalmente en Nezahualcóyotl luego de que un hombre bajó a las vías; el servicio se normalizó luego de retirarlo de la zona. #LasNoticiasDeFORO con @mariaanahc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/CENv0Iz6rx — N+ FORO (@nmasforo) December 25, 2025

Otro sujeto frena un convoy en la Línea 2

Más tarde, otro incidente encendió las alarmas, esta vez en la Línea 2 del Metro, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, donde un hombre fue captado parado sobre las vías, inmóvil, provocando que un tren se detuviera para evitar atropellarlo.

El servicio continuó su marcha tras retirar a las personas / Redes Sociales

En imágenes que circulan en redes sociales se observa al individuo en actitud desafiante, mientras el convoy se queda detenido al fondo. Elementos de seguridad vigilaron la situación hasta que el sujeto fue retirado, con lo que se evitó un accidente mayor.

En la Línea 2 otro sujeto se bajó a la vías / Redes Sociales

En ambos casos, los usuarios mencionaron que los hombres no se encontraban en sus cinco sentidos y probablemente estarían bajo los influjos de algunas sustancias.

En ambos casos, el STC confirmó que los individuos fueron removidos para restablecer el servicio y evitar mayores afectaciones a los usuarios, que una vez más fueron víctimas de retrasos en sus trayectos.