VIDEO: turista juega con pulpo sin saber que era altamente venenoso

Un turista británico vivió una experiencia que podría haber terminado en tragedia tras manipular con sus manos un pulpo que encontró a la orilla del mar en Filipinas, el cual resultó ser una de las especies marinas más venenosas del planeta.

Encuentro cercano con fauna marina sin protección puede resultar peligroso para los viajeros. / iStock

¿Qué tipo de pulpo era y por qué es peligroso?

El animal manipulado corresponde a un pulpo de anillos azules, un cefalópodo del género Hapalochlaena conocido por ser extremadamente venenoso pese a su pequeño tamaño.

Los pulpos de anillos azules habitan aguas poco profundas del océano Pacífico e Índico y son fáciles de reconocer por sus anillos brillantes que se intensifican cuando se sienten amenazados.

Los especialistas recomiendan no tocar animales marinos desconocidos durante las vacaciones. / iStock

Su veneno contiene tetrodotoxina, una neurotoxina potente capaz de causar parálisis muscular y fallo respiratorio en cuestión de minutos, sin producir dolor intenso en el momento de la picadura, lo que puede dificultar la rápida identificación de la emergencia médica.

No existe un antídoto específico y el tratamiento depende de atención urgente de soporte vital en caso de envenenamiento.

Las aguas tropicales albergan especies peligrosas que muchos visitantes no reconocen a simple vista. / iStock

El encuentro que pudo costarle la vida

El turista, identificado como Andy McConnell, publicó en Instagram un clip en el que sostiene al pulpo y relata la experiencia como un “roce con la muerte” una vez que se dio cuenta de la peligrosidad de la especie.

El video se volvió viral en redes sociales, acumulando miles de interacciones, pero aunque el hombre salió ileso, el caso alerta sobre los riesgos de interactuar sin conocimiento con la fauna local durante actividades turísticas.

Este tipo de pulpos puede ser pequeño, pero su veneno es uno de los más potentes del océano. / iStock

Advertencias de expertos: ¿deberían los turistas tocar la fauna local?

Especialistas marinos insisten en que no se debe tocar ni manipular especies marinas desconocidas, pues muchas pueden portar toxinas o comportamientos defensivos peligrosos para los humanos.

Esto es especialmente relevante en zonas tropicales y subtropicales donde criaturas venenosas, como ciertos pulpos, medusas o peces, pueden estar presentes en aguas poco profundas que son accesibles a nadadores y veraneantes.