Anuncian película basada en la vida del histórico entrenador y analista John Madden

La figura de John Madden, uno de los nombres más influyentes en la historia de la NFL y pieza clave en la expansión del deporte a través de los videojuegos, llegará a la pantalla grande con una película biográfica. El proyecto es dirigido por David O. Russell y el exentrenador será interpretado por el conocido Nicholas Cage.

Este 25 de diciembre, se dieron a conocer las primeras imágenes de la película, que ofrece un adelanto del enfoque narrativo que tendrá la cinta dedicada al histórico analista y entrenador, fallecido en diciembre de 2021. De acuerdo con el Trailer, el filme será estrenado el 2026 en el día de Acción de Gracias.

Contarán la vida de Madden | AP

El legado de John Madden

La carrera de John Madden en el futbol americano comenzó en 1958, cuando fue seleccionado como jugador por los Philadelphia Eagles. Sin embargo, una lesión en la rodilla lo obligó a retirarse prematuramente de los emparrillados. Su destino cambió en 1969 al convertirse en entrenador en jefe de los Oakland Raiders, equipo con el que construyó una de las etapas más exitosas de la franquicia.

Siete años después, Madden llevó a los Raiders a conquistar su primer Super Bowl. En 1979 decidió retirarse com Head Coach aunque se mantuvo cerca del deporte al convertirse en comentarista deportivo. Este rol, que desempeñó hasta 2009, lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la NFL.

Además de su legado en la cancha y en la televisión, John Madden fue la imagen y la voz de Madden NFL, una de las franquicias de videojuegos deportivos más influyentes de todos los tiempos. El primer título fue lanzado por Electronic Arts en 1988 y, desde entonces, la saga se ha mantenido vigente hasta la actualidad.

Es leyenda de los Raiders | CAPTURA

Más de la película

De acuerdo Amazon MGM Studios, la película seguirá a Madden “desde su asociación ganadora del Super Bowl con su compañero entrenador Al Davis (interpretado por Christian Bale) y los Raiders, hasta la creación de Madden NFL y convertirse en una de las voces más icónicas de la historia del futbol”.

Este filme no será el primero en contar una historia de una de las figuras de la NFL. En el pasado ya se estrenaron biopics del exmariscal de campo Kurt Warner, que aunque no tuvo mucho éxito, si fue bien reconocida por los aficionados de NFL. Además, existe otra película sobre Vince Papale, un aficionado de los Eagles quien llegó a jugar con el equipo.