Confirman estaciones del Trolebús a Ixtapaluca: así será la nueva ruta que conectará Edomex y CDMX

El Gobierno confirmó oficialmente el trazado y las estaciones del nuevo trolebús que llegará hasta Ixtapaluca, Estado de México, como parte de la ampliación del servicio de transporte eléctrico que actualmente opera en la zona oriente de la Ciudad de México. Las obras forman parte de un plan para fortalecer la conectividad entre municipios del Edomex y la capital.
¿Qué estaciones tendrá el trolebús hasta Ixtapaluca?
La extensión de la ruta contempla un tramo de más de 10 kilómetros que recorrerá la antigua autopista México-Puebla y conectará con varios puntos estratégicos directamente hasta Ixtapaluca. Este trayecto fue publicado en el comunicado oficial del proyecto y busca beneficiar a miles de usuarios que diariamente se desplazan entre ambas entidades.
Estaciones confirmadas:
Caseta Vieja
Cerro del Elefante
UES Ixtapaluca
Hacienda Ojo de Agua
Santa Bárbara
Carretera Internacional
Acozac
Vigilantes
Ixtapaluca Centro
Cruz Roja
Camino a San Francisco
San Buenaventura
Estas paradas cubrirán tanto zonas urbanas como áreas con alta demanda de transporte público, facilitando traslados más directos desde Ixtapaluca hacia la Ciudad de México y viceversa.
Beneficios y conectividad
La nueva extensión del trolebús forma parte de los esfuerzos por mejorar la movilidad en el oriente de la zona metropolitana, donde miles de personas dependen diariamente del transporte público. Se prevé que la ampliación reduzca tiempos de traslado y ofrezca conexiones clave con otras líneas de transporte, como la actual ruta de trolebús y servicios auxiliares en Santa Martha y zonas aledañas.
Además, la obra no solo contempla estaciones y vías, sino también la infraestructura necesaria para asegurar un servicio eficiente y seguro entre las entidades.
¿Cuándo estará listo el trolebús a Ixtapaluca?
De acuerdo con la información publicada por el Gobierno, la construcción de este corredor de transporte tendrá como fecha objetivo antes del 7 de junio de 2027, con trabajos que incluyen adecuación de estaciones, obra civil y electromecánica