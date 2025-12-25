Confirman estaciones del Trolebús a Ixtapaluca: así será la nueva ruta que conectará Edomex y CDMX

El Gobierno confirmó oficialmente el trazado y las estaciones del nuevo trolebús que llegará hasta Ixtapaluca, Estado de México, como parte de la ampliación del servicio de transporte eléctrico que actualmente opera en la zona oriente de la Ciudad de México. Las obras forman parte de un plan para fortalecer la conectividad entre municipios del Edomex y la capital.

El corredor del Trolebús busca reducir los tiempos de traslado de miles de usuarios. / iStock

¿Qué estaciones tendrá el trolebús hasta Ixtapaluca?

La extensión de la ruta contempla un tramo de más de 10 kilómetros que recorrerá la antigua autopista México-Puebla y conectará con varios puntos estratégicos directamente hasta Ixtapaluca. Este trayecto fue publicado en el comunicado oficial del proyecto y busca beneficiar a miles de usuarios que diariamente se desplazan entre ambas entidades.

El Trolebús a Ixtapaluca forma parte de la estrategia de movilidad metropolitana. / FB: SNT: Movilidad Urbana.

Estaciones confirmadas:

Caseta Vieja Cerro del Elefante UES Ixtapaluca Hacienda Ojo de Agua Santa Bárbara Carretera Internacional Acozac Vigilantes Ixtapaluca Centro Cruz Roja Camino a San Francisco San Buenaventura

Ruta que recorrerá el Trolebús Santa Marta–Ixtapaluca, con las 12 estaciones confirmadas rumbo a 2026. / FB: SNT: Movilidad Urbana.

Estas paradas cubrirán tanto zonas urbanas como áreas con alta demanda de transporte público, facilitando traslados más directos desde Ixtapaluca hacia la Ciudad de México y viceversa.

Beneficios y conectividad

La nueva extensión del trolebús forma parte de los esfuerzos por mejorar la movilidad en el oriente de la zona metropolitana, donde miles de personas dependen diariamente del transporte público. Se prevé que la ampliación reduzca tiempos de traslado y ofrezca conexiones clave con otras líneas de transporte, como la actual ruta de trolebús y servicios auxiliares en Santa Martha y zonas aledañas.

Además, la obra no solo contempla estaciones y vías, sino también la infraestructura necesaria para asegurar un servicio eficiente y seguro entre las entidades.

El Trolebús Santa Marta–Ixtapaluca busca ofrecer traslados más rápidos y seguros. / iStock

¿Cuándo estará listo el trolebús a Ixtapaluca?

De acuerdo con la información publicada por el Gobierno, la construcción de este corredor de transporte tendrá como fecha objetivo antes del 7 de junio de 2027, con trabajos que incluyen adecuación de estaciones, obra civil y electromecánica