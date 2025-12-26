“Puede ser mi última Navidad”: Yolanda Andrade reaparece tras hospitalización y revela su padecimiento

Yolanda Andrade rompió el silencio y reapareció en redes sociales con un video donde habla abiertamente sobre su delicado estado de salud. Por primera vez, la conductora confirmó que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa y progresiva que afecta las neuronas motoras.

Acompañada por su familia en Nochebuena, la presentadora de Montse & Joe compartió con sus seguidores cómo ha sido este difícil 2025 para ella y su entorno más cercano.

Yolanda Andrade reveló el padecimiento que la tiene muy mal / IG: @yolandaamor
"Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron esa enfermedad y otras cositas más, ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos", expresó Yolanda en el video.

Habla por primera vez de su diagnóstico

Durante los últimos meses, los rumores sobre su salud se habían intensificado, incluso se llegó a especular que su hermana Marilé y la pareja de esta la tenían "secuestrada" y que ella ya no tenía control sobre sus bienes ni libertad. Sin embargo, Andrade no tocó ese tema directamente y prefirió enfocarse en su diagnóstico.

La conductora lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica / IG: @yolandaamor
"Quizás les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que tiene esta enfermedad degenerativa; a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, abrir los ojos, no puedes caminar, hablar, una fatiga crónica", explicó.

En el mismo video, mostró que le colocaron un catéter por donde le suministran suero y medicamentos: "Mis venitas ya no podían más", confesó.

Haces unas semanas, Yolanda estuvo internada / IG: @yolandaamor
Agradecida y en familia… ¿la última Navidad?

Conmovida, Yolanda agradeció a quienes la han acompañado en este proceso tan duro. “Gracias a la gente que me manda buenos deseos, a mis amigos que me quieren y están al pendiente de mí, y a los que me apoyan con sus oraciones y con su amor”.

La actriz reapareció para aclarar su estado de salud / IG: @yolandaamor
En un mensaje anterior de Nochebuena, Yolanda dijo que se encontraba feliz de pasar estas fechas con su familia, aunque confesó que posiblemente esta “puede ser mi última Navidad”.

