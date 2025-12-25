Alan Pulido e Isaac Brizuela, los últimos vestigios de la era Matías Almeyda, se fueron de Chivas

La era de Matías Almeyda en Chivas quedó oficialmente cerrada, luego de que los últimos dos vestigios de aquel ciclo histórico dejaron la institución. El club anunció la salida de Isaac Brizuela tras 11 años en Verde Valle, mientras que Alan Pulido ya no entra en los planes deportivos del Rebaño Sagrado; ambos fueron campeones bajo el mando del técnico argentino.

Con estas decisiones, Chivas pone punto final a la etapa más exitosa de su historia reciente. El ciclo de Almeyda marcó un antes y un después para la institución, pero hoy solo quedan recuerdos de aquel equipo que devolvió al club a los primeros planos del futbol mexicano.

Los dos jugadores | IMAGO7

¿Qué queda del Chivas campeón de Matías Almeyda?

El equipo que se coronó en la cancha del Estadio Akron el 28 de mayo de 2017 fue desmantelándose con el paso de los años. De aquel plantel campeón, solo permanecen en activo Rodolfo Cota, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, Miguel Jiménez, Carlos Fierro y Ángel Zaldívar, además de los ya mencionados Brizuela y Pulido, quienes formaron parte de esa generación dorada.

Sin embargo, la mayoría de los jugadores que marcaron aquella etapa ya colgaron los botines. Futbolistas como Oswaldo Alanís, Carlos Salcido, Jair Pereira, Edwin Hernández y Jesús Sánchez forman parte del grupo que decidió poner fin a su carrera profesional.

Chivas | IMAGO7

Un recuerdo glorioso y una nueva etapa en Guadalajara

A esa lista de retirados también se suman José Juan Vázquez, Néstor Calderón, Hedgardo Marín, Miguel Ponce y Michael Pérez, nombres que quedaron grabados en la memoria de la afición rojiblanca por el título obtenido bajo el mando del “Pelado”.

Con el cierre definitivo de esa generación, Chivas mira hacia adelante y apuesta por una nueva etapa deportiva. El club ahora busca consolidar un mejor funcionamiento bajo la dirección de Gabriel Milito, quien dejó sensaciones positivas en su primer torneo al frente del equipo.

Aunque el recuerdo del ciclo de Almeyda sigue muy presente entre los aficionados, la directiva considera que es momento de construir un nuevo proyecto competitivo que devuelva al Rebaño Sagrado a los primeros lugares del futbol mexicano.

Almeyda | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.