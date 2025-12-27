Nottingham Forest vs Manchester City EN VIVO Premier League Jornada 18

El Manchester City viaja a Nottingham con un objetivo claro: asaltar la cima de la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola se sitúan en la segunda posición con 37 puntos, a solo dos de distancia del Arsenal.

Tras una contundente victoria 3-0 sobre el West Ham en la jornada anterior, los "Citizens" llegan con una racha positiva de cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos, habiendo anotado 17 goles en ese periodo.

Por el contrario, el Nottingham Forest atraviesa un momento delicado. Ubicados en la 17.ª posición con 18 puntos, los locales necesitan sumar para alejarse de la zona de descenso.

Vienen de una derrota ajustada 0-1 ante el Fulham y solo han logrado ganar dos de sus últimos cinco compromisos. La presión en el City Ground será máxima para intentar frenar a una maquinaria ofensiva que parece no tener techo.

El factor Erling Haaland sigue siendo la mayor preocupación para cualquier defensa. El delantero noruego llega impulsado por su gran momento goleador y será la punta de lanza de un City que ha demostrado ser letal tanto en transiciones como en posesión sostenida.