Partidos de hoy sábado 27 de diciembre de 2025

Se termina el año y en el último sábado del mismo hay mucha actividad deportiva. Después del Boxing Day de Premier League, en el que por primera vez en muchos años solamente hubo un partido, el futbol inglés entrega buenos partidos desde muy temprano por la mañana, con los líderes de la tabla protagonizando el día.

La NFL y la NBA complementarán por la tarde un día lleno de deporte, despidiendo los días sábados en un 2025 cargado de actividad, donde pudimos ver la primera edición del 'nuevo' Mundial de Clubes, donde salió campeón Chelsea, quienes también saldrán a competencia este fin de semana.

¿Cuáles son los partidos del último sábado del 2025?

Premier League

Nottingham Forest vs Manchester City

6:30 AM

FOX ONE

Arsenal vs Brighton

9:00 AM

FOX, FOX ONE

West Ham vs Fulham

9:00 AM

HBO Max, TNT Sports

Liverpool vs Wolverhampton

9:00 AM

HBO Max

Chelsea vs Aston Villa

11:30 AM

HBO Max, TNT Sports

Copa Africana de Naciones

Senegal vs RD Congo

9:00 AM

Claro Sports

Nigeria vs Túnez

2:00 PM

Claro Sports, FOX ONE

NFL

Houston Texans vs Los Angeles Chargers

3:30 PM

DAZN

Baltimore Ravens vs Green Bay Packers

7:00 PM

DAZN

NBA

Denver Nuggets vs Orlando Magic

6:00 PM

NBA League Pass

Utah Jazz vs San Antonio Spurs

7:00 PM

NBA League Pass

Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls

7:00 PM

NBA League Pass

Detalles de los partidos

La Premier League es la única de las ligas top en Europa que tendrá actividad, y todo comenzará con el Manchester City tratando de quedarse con el primer lugar de la tabla, algo que puede durarle poco o mucho, dependiendo del resultado de Arsenal, quienes juegan más tarde en contra de Brighton; Liverpool también busca seguir enderezando el camino.

También habrá enfrentamientos de la Copa Africana, la cual incluso ha contado con presencia de personalidades importantes como Zinedine Zidane y Kylian Mbappé en las gradas de los estadios. La NFL aportará un par de duelos, mientras que la NBA tendrá tres, dentro de los que participarán equipos como los Chicago Bulls o los Spurs.