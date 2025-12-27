Arsenal vs Brighton EN VIVO Premier League Jornada 18

El Emirates Stadium será el escenario de un duelo crucial por la cima de la tabla. El Arsenal, actual líder de la Premier League con 39 puntos, recibe a un Brighton & Hove Albion que siempre suele complicar a los equipos grandes.

Los "Gunners" llegan con la moral alta tras vencer 1-0 al Everton, consolidando una defensa que es la menos goleada del campeonato con solo 10 tantos en contra.

Sin embargo, Mikel Arteta afronta este compromiso con bajas sensibles. El equipo no podrá contar con piezas clave, lo que obligará a realizar ajustes importantes en la columna vertebral del equipo.

El Brighton, situado en la 9.ª posición con 24 puntos, llega tras un empate sin goles frente al Sunderland. El equipo de Fabian Hürzeler ha mostrado un rendimiento irregular con una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimas presentaciones.

No obstante, su capacidad para anotar (6 goles en los últimos cuatro juegos) sugiere que serán una amenaza constante para el arco defendido por David Raya.

El historial reciente entre ambos en el Emirates ha sido parejo, con el Brighton logrando resultados positivos en campañas anteriores.