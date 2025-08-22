Nailea Vidrio rompe el silencio y revela por qué no llegó al América

La futbolista se encuentra tomando una pausa en su carrera profesional para darle prioridad a su persona
Ramiro Pérez Vásquez
| 2025-08-22
Nailea Vidrio rompe el silencio de su ausencia en el AP2025
Nailea Vidrio rompe el silencio de su ausencia en el AP2025
|
IMAGO7
La futbolista se encuentra tomando una pausa en su carrera profesional para darle prioridad a su persona
Ramiro Pérez Vásquez
| 22 Ago, 2025

Nailea Vidrio, considerada una de las futbolistas de la Liga MX Femenil más populares en redes sociales confesó el motivo de su ausencia del Apertura 2025 donde estuvo ligada a una posible llegada al América.

La centrocampista recientemente terminó su vínculo con las Tuzas del Pachuca tras la obtención del título liguero en el Clausura 2025 frente a las Azulcremas en el estadio Ciudad de los Deportes.

Nailea Vidrio l IMAGO7

Tras su salida del conjunto hidalguense fue relacionada con el América generando un impacto en redes sociales, donde también hicieron resonar su pasado con Israel Reyes y Kevin Álvarez ambos jugadores del equipo de Coapa.

Motivo de ausencia 

Finalmente Nailea Vidrio decidió romper el silencio sobre su decisión de parar su carrera para el Apertura 2025, la mexicana resaltó a través de su cuenta de Instagram que el motivo es por tema de salud.

“Sí, muchísimo! Luego les contaré. Mi prioridad es volver a estar bien mentalmente”, resaltó tras la pregunta de un seguidor que mencionaba cuál era su entorno: “¿Cambió un poco tu rutina ahorita que no estás activa en el fut, cuál es tu prioridad en este momento”.

Historia de Nailea Vidrio l CAPTURA&nbsp;

Sanar su mente 

Tras esas palabras en su historia dejó entrever que su retiro momentáneo lo hizo por sanar su estado mental y ahora tiene una rutina lejos del día a día para una futbolista.

Liga MX Femenil l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SIN RESTRICCIONES! JULIO CÉSAR ‘N’ GANA AMPARO PARA COMUNICARSE 
 

Liga MX Femenil
Mas sobre:
Liga MX Femenil

Notas Relacionadas

 