Nailea Vidrio rompe el silencio y revela por qué no llegó al América

Nailea Vidrio, considerada una de las futbolistas de la Liga MX Femenil más populares en redes sociales confesó el motivo de su ausencia del Apertura 2025 donde estuvo ligada a una posible llegada al América.

La centrocampista recientemente terminó su vínculo con las Tuzas del Pachuca tras la obtención del título liguero en el Clausura 2025 frente a las Azulcremas en el estadio Ciudad de los Deportes.

Tras su salida del conjunto hidalguense fue relacionada con el América generando un impacto en redes sociales, donde también hicieron resonar su pasado con Israel Reyes y Kevin Álvarez ambos jugadores del equipo de Coapa.

Motivo de ausencia

Finalmente Nailea Vidrio decidió romper el silencio sobre su decisión de parar su carrera para el Apertura 2025, la mexicana resaltó a través de su cuenta de Instagram que el motivo es por tema de salud.

“Sí, muchísimo! Luego les contaré. Mi prioridad es volver a estar bien mentalmente”, resaltó tras la pregunta de un seguidor que mencionaba cuál era su entorno: “¿Cambió un poco tu rutina ahorita que no estás activa en el fut, cuál es tu prioridad en este momento”.

Sanar su mente

Tras esas palabras en su historia dejó entrever que su retiro momentáneo lo hizo por sanar su estado mental y ahora tiene una rutina lejos del día a día para una futbolista.

