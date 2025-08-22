¡Sin restricciones! Julio César ‘N’ gana amparo para comunicarse

Finalmente sí podrá estar comunicado Julio César ‘N’ mientras se defina su vinculación a proceso por los cargos en su contra mientras se encuentra encarcelado en México tras deportación.
Según informa el diario Mundo de Tamaulipas el boxeador, ganó un paso hacia delante, se podrá mantener en comunicación mientras se encuentra en detención preventiva en el penal federal número 11 de Hermosillo, Sonora.
Retiran suspensión
Y es que, la titular del Juzgado Decimoprimero, Ana María Nava Ortega, dio luz verde a quitar la suspensión adjudicada con respecto a tener todo tipo de medidas que impidan tener comunicación mientras se realiza su proceso.
Todo esto, luego de que el boxeador tramitara el amparo en busca de quitar las restricciones que se habían impuesto.
Julio César ‘N’ conocerá qué pasará con su futuro
Julio César ‘N’ es acusado por vínculos con el crimen organizado y será presentado en las próximas horas ante el juez de control que está al cargo de su caso para determinar qué pasará con su futuro.
Cabe mencionar que por ahora el hijo de Julio César Chávez está acusado por supuesta delincuencia organizada.
