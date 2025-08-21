Julio César Chávez Jr. interpone amparo tras su reclusión en penal de máxima seguridad en Sonora

El exboxeador mexicano Julio César Chávez Jr. presentó un juicio de amparo indirecto luego de su deportación a México y reclusión en el Cefereso número 11 de Hermosillo, Sonora, al argumentar que fue víctima de privación de la libertad e incomunicación por parte de autoridades federales.

Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, fue entregado el 18 de agosto de 2025 a las autoridades mexicanas, después de permanecer más de un mes en custodia migratoria en Estados Unidos. Su deportación ocurrió tras su detención el 2 de julio en Studio City, California, ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en marzo de 2023 por un juez federal en México.

Estrategia legal y repercusiones

La defensa del excampeón de boxeo sostiene que su cliente fue privado de sus derechos fundamentales durante su ingreso al penal de máxima seguridad y busca frenar los efectos inmediatos de la reclusión.

El amparo tiene como objetivo abrir una vía legal que permita a Chávez Jr. enfrentar el proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos en condiciones menos restrictivas.

Para los abogados, esta medida representa una estrategia procesal clave en un caso con fuerte impacto mediático y judicial. Por su parte, las autoridades federales aseguran contar con pruebas sólidas que lo vinculan directamente con actividades ilícitas de alto impacto.

Lo que viene para el caso

La resolución sobre el amparo será decisiva. Si el recurso procede, Chávez Jr. podría obtener beneficios que reduzcan la severidad de su confinamiento. En caso contrario, deberá continuar en el penal de máxima seguridad de Hermosillo.

El desenlace marcará el rumbo de uno de los procesos judiciales más mediáticos en México contra un deportista, en el que se entrelazan el mundo del boxeo y el crimen organizado.

