¿Quiénes son los integrantes de la familia de Julio César Chávez Jr.?

El escándalo del boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr, continúa, esta vez ya fue procesado y estará retenido en un penal de Hermosillo, de esta manera en caso de ser culpable, mancharía el legado de los guanatos, aunque con algunos herederos que puedan cambiar la historia.

AP

La familia que queda en espera

Amalia Carrasco fue la primera esposa del pugilista, se casaron en la década de los 80’s y tuvieron tres hijos (Julio César nacido en 1986, Omar 1994 y Christian que llegó como el menor en 1994).

Seis años después, Chávez Junior conoció a Frida Muñoz Román, originaria de Culiacán y que ya tenía una hija de tres años, llamada Frida Guzmán Muñoz. Posteriormente Chávez y Muñoz se casaron, trayendo al mundo a dos hijos (Julia y Julio César III), en la época en la que fue campeón de peso medio del CMB..

Hijos del Junior I CAPTURA DE PANTALLA

Difícil salida

El hijo de la leyenda, Julio César Chávez, fue detenido por un presunto nexo con el cártel de Sinaloa, obteniendo prisión preventiva, de esta manera estará en disposición de un juez federal y posteriormente se dará una declaración.

Familia de Chávez Jr I CAPTURA DE PANTALLA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Julio César Chávez Jr. recibe prisión preventiva en México