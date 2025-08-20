Jake Paul y Gervonta "Tank" Davis se enfrentarán en una pelea histórica

Jake Paul y Gervonta Davis, dos de las figuras más mediáticas e influyentes del boxeo actual, se enfrentarán en una pelea de exhibición el próximo 14 de noviembre en el State Farm Arena de Atlanta, con transmisión en vivo a nivel mundial por Netflix.

Paul se ha consolidado como una estrella del entretenimiento que ha sabido trasladar su popularidad al cuadrilátero. Desde 2020 acumula un récord de 12-1, con triunfos ante rivales de renombre como Mike Tyson y Julio César Chávez Jr.. Aun así, el “Gallo”, como se le conoce en el mundo del boxeo, busca seguir construyendo un legado enfrentando a figuras de primer nivel.

Jake Paul tiene definido a su nuevo rival | AP

En algún momento se habló de Anthony Joshua como posible rival, aunque la pelea no llegó a concretarse y sigue en la mesa como una opción futura. Finalmente, surgió el nombre de “Tank” Davis, actual campeón ligero de la AMB, considerado uno de los mejores boxeadores de los últimos años. Davis llega tras sufrir el primer empate de su carrera ante Lamon Roach, pero mantiene su invicto con 30 victorias.

Davis será el siguiente rival de Paul | AP

Por ahora, la pelea aún no tiene definido ni el peso pactado ni la cantidad de asaltos. La diferencia entre ambos es notoria: Paul marcó 199.4 libras en su combate contra Chávez Jr. en peso crucero, mientras que Davis dio 133.8 libras en su duelo con Roach en ligero. Ese desfase mantiene abierta la discusión sobre en qué categoría se realizará el enfrentamiento.

Lo que sí está claro es que Jake Paul continúa consolidándose como el rey de los negocios en el boxeo, gracias a su promotora MVP, responsable de organizar carteleras de gran impacto, incluida la de esta pelea que promete captar la atención mundial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Marco Verde peleará en la cartelera de Canelo Álvarez vs Crawford; pelea se verá gratis

La pelea fue confirmada este miércoles | X: @netflix