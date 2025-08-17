Denzel Washington, uno de los actores más queridos y emblemáticos en el mundo del cine, también es uno de los más apasionados por el deporte de chocar los guantes, por lo que durante entrevista dio su pronóstico de la pelea Canelo vs Crawford para posteriormente recibir un regalo especial.

Careo de Canelo y Crawford I @Canelo

‘No podría dar un pronóstico’

En la promoción de su nueva película, Del cielo al infierno, Denzel fue cuestionado sobre la pelea y para sorpresa de todos, demostró su conocimiento del Boxeo y dio una contundente declaración.

"Canelo tiene esa fuerza mental que lo hace distinto. Ha enfrentado a campeones en distintas divisiones y siempre encuentra la manera de salir adelante". "Crawford es uno de los mejores peleadores que he visto. Canelo será más grande y Crawford nunca ha enfrentado a un hombre de ese tamaño", dijo el actor.

Mr. Denzel Washington, it is an honor to invite you to attend Canelo vs. Crawford in Las Vegas.



To me, you are one of the most important actors in the whole world.🥊🔥❤️👍🙏🏻 pic.twitter.com/TOMRIEj0OF — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 14, 2025

Invitación de lujo

Tras las declaraciones del actor y que la entrevista saliera a la luz, el video llegó a las manos del promotor de Saúl Canelo Álvarez, Turki Alalshikh, quien de inmediato posteo el clip de la entrevista y le dijo que estaba invitado al evento como su invitado especial.

“Sr. Denzel Washington, es un honor invitarlo a ver Canelo vs. Crawford en Las Vegas. Para mí, usted es uno de los actores más importantes del mundo”, se lee en el mensaje de Alalshikh, publicado en X.

Sin duda alguna, la pelea del Canelo que se llevara a cabo el 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, se está convirtiendo en el evento más esperado del 2025, pues además de las declaraciones de ambos peleadores, se espera que sea una de las batallas más fuertes para Canelo.

Promocional de la pelea Canelo vs Crawford I @Canelo

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Parte de la cartelera para la pelea entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford