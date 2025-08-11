CMB coloca a Manny Pacquiao como líder en welter tras su empate ante Mario Barrios

El CMB ha sorprendido al mundo después de actualizar el ranking de los mejores boxeadores del mundo, específicamente en la categoría del peso welter, en el cual, destaca la presencia de Manny 'Pacman' Pacquiao como el primer lugar después de su regreso al box profesional y a pesar de haber finalizado su combate de vuelta ante Mario Barrios en empate.

Pacquiao lidera la lista de los boxeadores peso welter | AP

Mismo objetivo, diferente fecha

El regreso de Pacquiao a los cuadriláteros después de casi cuatro años se dio para buscar conseguir el título de la categoría, mismo que no pudo quitarle a Barrios, quien lleva con la presea desde el 15 de noviembre de 2024. Con el 'Pacman' siendo líder actual, una posible revancha no se ve tan lejana en el futuro.

El mencionado ranking fue actualizado el pasado 8 de agosto, mismo que mostró la sorpresa en la que Manny se encuentra como líder, incluso sobre nombres como el francés Souleymane Cissokho y el mexicano Raúl Curiel. El nuevo lugar de privilegio para Pacquiao se da después de haber empatado en su pelea de regreso, sin haber cumplido a cabalidad con el objetivo.

El 'Pacman' tuvo un gran regreso tras su larga ausencia | AP

Nuevos rivales para Manny

Después de aquel para algunos polémico combate, Manny se sinceró en una conferencia de prensa: "Pacman ha vuelto y el viaje continuará".

Ryan García recientemente dijo que le gustaría poder enfrentarse a Pacquiao ahora que está de regreso y que, en dado caso de poder concretarse dicho combate, lo noquearía al igual como lo hizo Juan Manuel Márquez en 2012.

"Ha tenido éxito con su estilo, pero hay posibilidades de errores y de que yo conecte cuanbdo él entre. Sé que le causaría muchos problemas, lo dominaría, aprovecharía los errores de Manny mejor que otros, lo noquearía como lo hizo Juan Manuel Márquez con todo respeto para la leyenda que es Manny", concluyó.

No se descarta una posible revancha entre Pacquiao y Barrios | AP

