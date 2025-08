¡Se va del América para incursionar el box! Conoce al jugador que cambió los tacos por los guantes

Del césped de Coapa al cuadrilátero, Diego “El Androide” Jiménez dejó atrás su etapa como portero del Club América para abrirse camino a golpes en el mundo del boxeo profesional. Con un récord invicto de 5-0 y 3 nocauts, su historia ya empieza a llamar la atención en el boxeo mexicano.

De Guardameta del América a Promesa del Boxeo Mexicano

A los 17 años, Diego Jiménez tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida. Después de tres años brillando como portero titular de la Sub-15 del América, donde fue el menos goleado, la pandemia lo llevó a probar algo nuevo.

“Un amigo me invitó a una clase de box… y en una semana ya estaba peleando. Me fascinó. Sentí que eso era lo mío”, contó en entrevista con La Afición.

Lejos de salir por la puerta de atrás, agradeció al club de sus amores antes de cambiar los guantes de portero por los de boxeo. El América entendió su decisión y lo dejó seguir su camino hacia una nueva pasión.

La transición no fue sencilla, pero su formación en el fútbol le dio ventajas en el ring: reflejos, agilidad y disciplina.

“Ser portero me ayudó a que al principio no me entraran tantos golpes”, bromea el joven pugilista.

Inspirado por leyendas como Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, y motivado por conocer a figuras actuales como Sebastián Fundora, “El Androide” entrena cada día con un objetivo claro: seguir invicto y ganarse un nombre en el boxeo profesional.

El Sueño: Llegar a Las Vegas, Paso a Paso

Aunque su meta es llegar a pelear en Las Vegas, Diego Jiménez no tiene prisa.

“Quiero disfrutar el proceso. No me quiero comer el mundo de golpe”, afirma convencido.

Hoy, cada combate es una prueba de que su decisión valió la pena. En el ring no hay defensas ni compañeros que lo salven: solo sus guantes, su disciplina y la determinación de un joven que ya eligió su destino.

