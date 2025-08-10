Jake Paul 'amenaza' con demandar a sus detractores que lo acusan de arreglar sus peleas

Jake Paul generó críticas bastante divididas desde su aparición en el mundo del boxeo, todo por su personalidad polémica y bastante despreocupada. El pugilista y también influencer ya tuvo dos grandes combates ante Mike Tyson y Julio César Chávez Jr., de los cuales ganó ambos.

Sin embargo, el poco nivel demostrado en ambas peleas, aumentaron las críticas de los detractores hacia 'The Problem Child', quien no se las tomó nada bien. Uno de los que más criticó al estadounidense fue el británico Piers Morgan, que calificó a sus peleas como: "aburridas y falsas".

Ante tales declaraciones, Paul anunció que contrató a un equipo legal y que cada vez que alguien se atreva a decir que lo que hace es falso, será demandado. Todo esto lo anunció por medio de sus redes sociales.

"Si alguien dice que mis peleas están arregladas, será demandado y, en segundo lugar, eres un campesino celoso que no puede creer lo bueno que soy en este deporte y deberías ir a la iglesia a arreglar tus inseguridades", comentó Paul.

Su nuevo abogado

El nuevo equipo legal que tiene Jake Paul está comandado por Alex Spiro, abogado que ya ha defendido a varios famosos. Spiro igual anunció las medidas que tomarán él y su equipo por las difamaciones hacia Paul.

"El Sr. Paul me ha contratado para obtener una reparación legal por los daños sufridos. Si alguien usa su discurso público para perjudicar a él y al deporte con mentiras, habrá consecuencias", comentó Spiro al New York Post.

