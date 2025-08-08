Canelo Álvarez rechaza combate ante Ilia Topuria: "Nadie me pone en su lista, yo soy quien lo hace"

Saúl 'Canelo' Álvarez volvió a dejar claro que se enfrenta únicamente a quienes él decide. El boxeador mexicano, campeón indiscutido de las 168 libras, descartó por completo la posibilidad de medirse a Ilia Topuria, actual campeón de peso ligero de la UFC, pese a que el peleador hispano-georgiano ha manifestado públicamente su interés, el tapatío aseguró que su mente está enfocada al 100% en su próximo combate contra Terence Crawford, programado para el 13 de septiembre en Las Vegas.

En entrevista con AS, Canelo fue tajante: “Nadie puede ponerme en su lista nada más así. Yo soy el que los pongo en mi lista, y ahora sí que es si yo quiero. Ahora no entra en mis planes, por el momento, no. Estoy enfocado al 100 por ciento en Crawford”. El mexicano también criticó que, cada vez que se aproxima una pelea importante, los medios hablen de futuros rivales en lugar de centrarse en el combate próximo.

Canelo en conferencia de prensa de su combate ante Crawford | IG: @canelo

Canelo Álvarez fija su mirada en Terence Crawford

Para Canelo, el combate ante Crawford es lo único que importa en este momento. El mexicano señaló que siempre hay rumores sobre posibles rivales cuando se acerca una pelea grande, pero insistió en que su único objetivo es ganar el próximo compromiso en septiembre. “Normalmente, todos los medios o la prensa, siempre que tengo una pelea enfrente, hablan de otra pelea o de otro peleador… cuando, a final de cuentas, es lo único que hay en este momento”, sentenció el campeón.

Este duelo contra Crawford representa una nueva oportunidad para Álvarez de reafirmar su dominio en las 168 libras. Aunque reconoce y respeta a figuras de otros deportes de combate como Topuria, dejó en claro que las artes marciales mixtas y el boxeo son mundos diferentes, y que no está dispuesto a distraerse de su meta inmediata.

La siguiente pelea del mexicano será en septiembre | IG: @canelo

Ilia Topuria sueña con un enfrentamiento contra Canelo

Por su parte, Ilia Topuria ha expresado en varias entrevistas que quiere incursionar en el boxeo cuando se retire de la élite de la UFC, y que su objetivo número uno sería enfrentarse al mexicano. El año pasado, en conversaciones con LaLiga y en el programa El Partidazo de COPE, el peleador de 28 años aseguró que medirse con Canelo sería “mucho más grande” que enfrentar a Conor McGregor, y que el mejor de la UFC debe medirse con el mejor del boxeo.

“100 por 100, no me voy a ir del deporte sin boxear ante Canelo Álvarez, es el mejor del boxeo; el mejor de la UFC se tiene que enfrentar al mejor del boxeo, ¿no?”, afirmó Topuria.

Topuria sueña con enfrentarse a Canelo | IG: @iliatopuria

