Ricardo 'Finito' López anuncia que ha ganado la batalla contra el cáncer

Durante su inducción al Salón de la Fama de California en abril de 2024, Ricardo 'Finito' López dio a conocer que un desafortunado diagnostico de mieloma múltiple. Poco más de un año después, el exboxeador mexicano ha superado tal diagnostico y está libre del cáncer.

'Finito' López en su carrera como boxeador | MexSport

Buenas noticias para 'Finito'

Con información del periodista Eduardo Camarena, 'Finito' López le ha comentado que superó el cáncer, restándole únicamente cinco fracturas de columna por sanar, las cuales aún requieren de tiempo para poder hacerlo. Como detalle extra, la buena noticia para López llega en el marco de su cumpleaños 59.

"Bendito Dios ya no hay cáncer en mi cuerpo, solo quedan cinco fracturas en la columna que sanarán poco a poco", mencionó el expugilista azteca.

'Finito' junto a JC Chávez y Ana Gabriela Guevara | MexSport

Los malos días han quedado en el pasado

'Finito' se había percatado de su diagnostico cuando un fuerte dolor en la espalda lo orilló a buscar orientación médica, misma que tiempo después le indicó que tenía mieloma múltiple.

“Para mí es un sueño hecho realidad estar aquí. Quiero compartir con ustedes que casi no llego a este evento, ya que estaba entrenando, estaba haciendo lagartijas y sentí un dolor muy fuerte en la espalda y los brazos. Sentí un fuerte dolor, me realicé estudios y me dijeron que tenía mieloma múltiple“, declaró en 2024.

Ricardo López se retiró del boxeo profesional en 2001 después de haber estado presente en 52 peleas; posee un récord de 51 victorias y un solo empate, el cual aún se mantiene dentro de los logros más destacados en el deporte nacional. López es uno de los 15 campeones que se han podido retirar invictos de la carrera de profesional, sosteniendo a lo largo de su carrera cinturones del CMB, AMB, OMB, FIB y más.

López se encuentra fuera de todo peligro | MexSport

