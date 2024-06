Francisco 'El Gallo' Estrada vs Jesse 'Bam' Rodríguez, la pelea que promete mil emociones

Juan Francisco 'El Gallo' Estrada (44-3, 28 KO's) y Jesse 'Bam' Rodríguez (19-0, 12 KO's) harán vibrar el Footprint Center de Arizona cuando se midan en un encontronazo este sábado 29 de junio por el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

'El Gallo' hará su presentación este 2024 luego de una ausencia de los cuadriláteros por más de año y medio debido a problemas con la promotora. En su última reyerta, el sonorense se apoderó del verde y oro tras librar una tercera guerra ante Román 'El Chocolatito' González.

Por su parte, el estadounidense de ascendencia mexicana anhela coronarse en su segunda división con apenas 24 años. 'Bam' llega tras unificar los títulos de la OMB y FIB en la categoría Mosca al noquear a Sunny Edwards en diciembre del año pasado.

Adrián 'El Gatito' Curiel busca una nueva oportunidad por el título

La cartelera de Matchroom Boxing y DAZN, encabeza por 'El Gallo' Estrada y 'Bam' Rodríguez, contará con respaldo de lujo, pues en la pelea coestelar reaparecerá el capitalino Adrián 'El Gatito' Curiel (24-5-1, 5 KO's), quien tendrá una dura misión al enfrentarse al británico dos veces campeón del mundo Sunny Edwards (20-1-0, 4 KO's).

En la misma función, la pugilista de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Yamileth Mercado (23-3, 5 KO's) defenderá su título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo por séptima vez. Su rival será la boxeadora olímpica Ramla Ali (9-1, 2 KO's) de Somalia, quien buscará coronarse por primera ocasión.

La cartelera completa del Gallo Estrada vs. Jesse Bam Rodríguez

Juan Francisco Estrada vs Jesse Rodríguez - Por el título CMB supermosca de Estrada

Sunny Edwards vs Adrián Curiel - Pelea en peso mosca

Yamileth Mercado vs Ramla Ali - Pelea por título supergallo CMB de Mercado

Arturo Popoca vs Danny Barrios Flores - Pelea por título continental de las Américas del CMB en poder de Popoca

Gabriel Muratalla vs Carlos Fontes - Pelea en peso gallo

Fabián Rojo vs Daniel González - Pelea en peso wélter

Leonardo Rubalcava vs William Flenoy - Pelea en peso superligero

¿A qué hora y dónde ver 'Gallo' Estrada vs. 'Bam' Rodríguez?

La función encabezada por Juan Francisco 'El Gallo' Estrada y Jesse 'Bam' Rodríguez podrá seguirse en México y Latinoamérica a partir de las 19:00 horas (hora de la CDMX)a través de ESPN 3 y Disney+, mientras que Azteca 7 se verá diferida a partir de las 23:00 horas.

En todo el mundo podrá seguirse a través de la plataforma de DAZN.

