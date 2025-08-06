“A Canelo lo protege la mafia”: Nacho Beristáin cuestiona triunfos del tapatío

El legendario entrenador de boxeo Ignacio “Nacho” Beristáin ha encendido la polémica tras hacer fuertes declaraciones sobre el estado actual del boxeo mexicano, y revelar una experiencia que lo vinculó indirectamente con un presunto líder del crimen organizado.

Durante una entrevista reciente, Beristáin expresó su preocupación por la falta de transparencia en los resultados de varios combates y denunció la existencia de presiones para no cuestionar a figuras de alto perfil dentro del pugilismo nacional.

Habló en entrevista | MEXSPORT

Críticas al boxeo mexicano y a Canelo Álvarez

El entrenador no dudó en señalar directamente a Saúl “Canelo” Álvarez, afirmando que su carrera genera “muchas dudas”. Según Beristáin, varios de los triunfos del boxeador tapatío presentan “desenlaces poco creíbles” y existe una especie de “intocabilidad” que impide emitir críticas abiertas hacia su desempeño.

“Hay peleas cuyos resultados simplemente no convencen. No se puede hablar mal de Canelo porque está blindado por muchos intereses”, declaró el veterano entrenador.

Cuestionó triunfo de Canelo | MEXSPORT

La polémica experiencia en Jalisco

En la misma entrevista Nacho Beristáin compartió que, tras asistir a una función de boxeo, se quedó sin transporte para llegar al aeropuerto de Guadalajara. En ese momento, un grupo de hombres armados se le acercó y le pidió que los acompañara para tomarse una foto con un personaje al que identificaron como “el patrón”.

Aunque Beristáin nunca confirmó la identidad del individuo, el contexto apunta a que podría tratarse de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El entrenador narró que el sujeto lo recibió con tranquilidad, sosteniendo una bolsa de palomitas en la mano, y le agradeció por el evento, pidiéndole que “nunca perdiera la humildad”.

Reveló encuentro con el narco | MEXSPORT

Canelo y la mafia

Dentro de la entrevista, Beristáin aludió a rumores de la supuesta relación de padrinazgo entre este “patrón” y el propio 'Canelo' Álvarez.

“Ese cabrón (el patrón) es el padrino del pinche pecoso (Canelo)”, aseguró Beristain.

"Incluso ya apareció alguien que dice: 'a Canelo no se le toca', un mafioson", sentenció Nacho.

