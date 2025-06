Julio César Chávez: "Jake Paul es mier... Julio le va a pegar la ching... de su vida"

Como siempre: Julio César Chávez, sin pelos en la lengua. En plena conferencia de prensa entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr., quienes se enfrentarán este sábado en Anaheim, el Gran Campeón Mexicano no se contuvo y salió en defensa de su hijo, arremetiendo sin filtros contra el youtuber convertido en boxeador.

Y es que Paul ha declarado en distintas ocasiones que Chávez Jr. ha sido el responsable de "destruir el legado de su padre", lo que terminó por colmar la paciencia del legendario exboxeador mexicano, quien tomó el micrófono para dejarle un mensaje claro al estadounidense.

Jake Paul, en una práctica I DAZN

Las palabras del César

"Quiero decirle algo a Jake con todo respeto: fuck you", señaló el legendario boxeador mexicano. "Jake es pura mierda, es puro 'gua, gua, gua'", añadió.

Cuando se le preguntó a Chávez que tiene que hacer su Junior para derrotar a Paul, el César del Boxeo fue igual de contundente.

"Mi hijo ya sabe lo que tiene que hacer. Jake Paul se va a llevar la sorpresa de su vida. Piensa que va a pelear con Mike Tyson, pero Mike no tiró ni un solo golpe. Julio le va a dar la chinga de su vida", afirmó.

El legado de Chávez fue insultado por Paul I MEXSPORT

No cayó en provocaciones

Julio César Chávez Jr. aseguró no haberse sorprendido por las provocaciones de Paul, pues considera que es la única manera en la que el estadounidense puede llamar la atención.

"No me sorprendió realmente, estaba esperando eso de él. Es la única forma en que puede obtener ese tipo de atención, porque en el boxeo realmente no tiene nada qué hacer", sentenció.

Julio César Chávez Jr. I ESPECIAL