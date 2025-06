Canelo Álvarez vs Terence Crawford: promotor exige combate sin evasivas

Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita y principal promotor de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, lanzó una declaración contundente de cara al combate por el campeonato indiscutido de peso supermediano, programado para el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Durante una conferencia de prensa, Alalshikh no se contuvo al expresar lo que espera del enfrentamiento estelar. “Como dije la semana pasada, odio el boxeo de Tom y Jerry. Estoy seguro de que me lo darán todo, con una cara destrozada y sangre. Esto es boxeo”, afirmó.

En clara referencia a su deseo de una contienda agresiva y sin evasivas, agregó: “No quiero forzar un 12x12 en el ring ni nada parecido para esta gran pelea”.

Canelo Álvarez se enfrentará a Terence Crawford en septiembre | X: @Turki_alalshikh

Estas declaraciones se producen tras la crítica generalizada a la más reciente actuación de Canelo Álvarez, cuyo combate contra el cubano William Scull fue calificado como uno de los más monótonos del año debido a la estrategia evasiva del caribeño.

Crawford responde con firmeza

Por su parte, Terence “Bud” Crawford, que llega invicto con 41 victorias y 30 nocauts, respondió con determinación ante los comentarios del promotor saudita. “No voy a dejar que nadie me obligue ni me diga cómo pelear cuando he peleado toda mi vida”, declaró el campeón estadounidense.

Crawford también dejó claro que no se considera un boxeador defensivo. “Yo no corro, soy un peleador fuerte. El que me busque, encontrará su merecido”, advirtió.

Crawford respondió a las declaraciones del promotor | X: @Turki_alalshikh

Expectativas altas para el combate del 13 de septiembre

La pelea entre Canelo y Crawford se perfila como uno de los eventos más esperados del calendario boxístico de 2025. El choque reúne a dos campeones indiscutidos en distintas divisiones, con estilos contrastantes que prometen un espectáculo único.

Sin embargo, las exigencias del promotor Alalshikh han generado debate, especialmente por su expectativa explícita de un combate violento y sin tregua. Algunos observadores consideran que Crawford, conocido por su movilidad y precisión, no encaja del todo con el perfil de peleador que busca el promotor saudita.

El antecedente más cercano de Crawford, su victoria ante Israil Madrimov, fue una muestra de estrategia y desplazamiento, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si esta pelea podrá evitar convertirse en otro “Tom y Jerry”, como teme Alalshikh.

Alalshikh dejó claras sus exigencias para el combate | X: @Turki_alalshikh