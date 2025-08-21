Ryan García compara el boxeo con la WWE tras noticia de pela entre Jake Paul y Grevonta Davis

El boxeador estadounidense de ascendencia mexicana, Ryan García, reaccionó con dureza al anuncio de la pelea de exhibición entre Jake Paul y Gervonta Davis, programada para el próximo 15 de noviembre en la State Farm Arena de Atlanta, Georgia.

El combate, que luce casi como una fantasía debido a la diferencia de 20 centímetros de altura y más de 30 kilogramos de peso entre ambos, generó críticas inmediatas de “King Ry”, quien no dudó en comparar al boxeo con la WWE.

Confirmaron la pelea | X @Netflix

“El boxeo es oficialmente la WWE”: Ryan García

A través de redes sociales, García, quien inició a Paul en el boxeo y también sufrió su primera derrota profesional ante Davis, calificó el anuncio como una burla al deporte: “El boxeo es oficialmente la WWE”, escribió, considerando que apuntan más por el espectáculo que por el deporte en sí.

El californiano sostuvo que la integridad del boxeo se ve cada día más comprometida, al abrir espacio a peleas mediáticas en lugar de enfrentamientos equilibrados y competitivos. “Esto solo demuestra que el nuevo plan es hacerse popular, convertirse en un luchador decente, elegir peleas con ventaja y seguir acumulando dinero. La integridad del deporte se arruina cada día. Si eres un boxeador prometedor, me centraré en construir tu nombre”, agregó.

Criticó el combate | CAPTURA

La polémica por el peso en la pelea

Uno de los mayores problemas para concretar la exhibición entre Jake Paul y Gervonta Davis es el peso pactado. Gervonta “Tank” Davis es campeón mundial en la división de las 135 libras de la AMB, mientras que Paul, apodado, viene de competir cerca de las 200 libras, en peso crucero, una diferencia de siete categorías.

Para García, la pelea lucía inviable, especialmente por la diferencia de peso entre ambos “Dudo mucho que esto suceda. De ninguna manera Gervonta aceptó pelear en 195 libras. Gervonta es pequeño por naturaleza y, ¿realmente creen que decidirá engordar hasta las 195 libras? Hay que estar loco para pensar que esto va a pasar”.

Está molesto con la actualidad del deporte | CAPTURA

Reglas aún por definir

La organización de la pelea aún debe anunciar detalles clave como el peso oficial, los guantes a utilizar y el número de asaltos. Mientras tanto, la crítica de Ryan García ha abierto el debate sobre el rumbo del boxeo y la mezcla con espectáculos al estilo WWE.

