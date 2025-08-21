La ocasión en que uno de los hijos de Julio César Chávez presenció un asesinato de un capo

Tras la vinculación a proceso de Julio César ‘N’, varias historias alrededor de la familia Chávez han salido a la luz. Una de las más recordadas fue sobre Omar Chávez, segundo hijo del Gran Campeón Mexicano, quien presenció el asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix, fundador del Cartel Tijuana.

Fue en el año 2013, cuando Omar asistió a la fiesta de cumpleaños del capo, quien celebró sus 63 años. En dicha ocasión, el narcotraficante fue asesinado por otro sicario vestido de payaso, quien le disparó a quemarropa.

El hijo del César del Boxeo fue citado a declarar tras una serie de fotografías filtradas que confirmaron su presencia en la fiesta. Omar Chávez comentó que fue invitado por el mismo Arellano Félix, a quien conoció tras un pesaje y fue su padre quien los presentó.

Tras esas declaraciones, Omar no tuvo problemas con la justicia y terminó por salir del ojo del huracán al igual que varios artistas que acudieron a la fiesta. Sin embargo, los vínculos que han tenido la familia Chávez y demás capos mexicanos siempre ha estado latente.

Omar Chávez estaba en primera fila cuando se dio el homicidio, por lo que su testimonio fue vital para la investigación. El boxeador comentó que iba a despedirse cuando empezó a escuchar los tiros, por lo que decidió correr al patio trasero y terminó por tirarse al piso.

Cuando terminó el crimen, Omar relató que le pidió un ‘aventón’ a otro asistente a la fiesta, el cual su identidad no fue revelada. Tras ese suceso, su carrera estuvo marcada por la polémica en la que se vio envuelto.

