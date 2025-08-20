Marco Verde peleará en la cartelera de Canelo Álvarez vs Crawford; pelea se verá gratis

Comienza la cuenta regresiva para la esperada pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, programada para el próximo 13 de septiembre. En la cartelera preliminar destaca la presencia del mexicano Marco Alonso Verde, quien afrontará su tercer combate como profesional en una función que promete ser histórica.

MEXSPORT

¿Contra quién peleará Marco Verde?

Verde (2-0), medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, subirá al ring con la misión de mantener su invicto. Su combate está pactado a seis asaltos en la categoría de los supermedianos, un cambio importante respecto a sus dos primeras presentaciones en peso medio. Aunque todavía no se confirma el nombre de su rival, la expectativa en torno al sinaloense es alta.

Una de las grandes noticias para la afición es que la pelea de Marco Verde se podrá ver gratis en YouTube, ya que forma parte de las preliminares. En tanto, las contiendas estelares, incluido el choque entre Canelo y Crawford, estarán disponibles en exclusiva a través de Netflix, que transmitirá la función principal.

MEXSPORT

Trayectoria de Marco Verde

El mexicano ya dejó huella en el boxeo nacional tras conquistar la primera medalla de plata olímpica en este deporte para México en los últimos 40 años. Bajo la guía del reconocido promotor Eddy Reynoso, Verde debutó con un nocaut en Arabia Saudita y más tarde sumó una victoria por decisión unánime en Sinaloa ante Cristian Montero.

Ahora, Marco Verde busca afianzarse en el profesionalismo y ganar experiencia en combates pactados a seis rounds. El joven boxeador tiene en mente cerrar el 2025 con al menos una pelea más en diciembre, con la intención de acelerar su desarrollo en el cuadrilátero y perfilarse como una de las promesas más sólidas del pugilismo mexicano.

MEXSPORT

