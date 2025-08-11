Parte de la cartelera para la pelea entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Saúl 'Canelo' Álvarez enfrentará a Terence Crawford en el mes de septiembre, siendo una de las peleas más atractivas de todo el 2025. Parte de la cartelera del combate fue revelado por Turki Al Alshikh, quien habló sobre algunos de los combates que habrán en el próximo mes patrio.

El enfrentamiento coestelar será entre Christian Mbilli y Lester Martínez, dos pugilistas invictos que buscarán decidir el futuro de la categoría de los supermedianos. El triunfador de ese combate alzará la mano para competir por el cinturón en futuras peleas.

"Antes de que Canelo vs Crawford encabecen la noche, la cartelera preliminar iluminará la arena con feroces batallas, retadores hambrientos y el tipo de intensidad que prepara el escenario para la historia", comentó el jeque árabe.

Las otras dos peleas confirmadas de la cartelera

De igual forma Turki Al Alshikh comentó otras dos peleas que habrán en la Ciudad del Pecado el próximo 13 de septiembre. En el peso superwelter, Callum Walsh y Fernando Vargas Jr. se verán las caras en un enfrentamiento que promete sacar chispas en el ring.

Por su parte, la última pelea confirmada hasta este momento es entre Mohammed Alakel y John Ornelas, quienes tendrán un combate a seis asaltos. El peso será súper ligero, en lo que será solo el aperitivo para la tan esperada pelea entre el pugilista tapatío y el estadounidense.

