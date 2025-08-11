"Te voy a dejar inconsciente": Adrien Broner amenaza a Jake Paul

El 2025 ha traido consigo una fantasía para el mundo del boxeo: una pelea entre Anthony Joshua y Jake Paul, las condiciones parecian estar reuinidas; sin embargo, con nada concretado aún, la posibilidad de ver este duelo podría esfumarse.

El problema podría estar en la sede, ya que se especuló mucho sobre la posibilidad de llevar la pelea al Estadio de Wembley en Londres, lo que puso a vibrar a los fanáticos ingleses con la hipotetica pelea. Sin embargo, el Consejo de Control de Bóxeo Británico tiene dudas respecto a la seguridad ya que considera muy desproporcionado un duelo donde la experiencia luce como un un factor clave.

Eddie Hearn, promotor de Joshua comentó en días recientes que la posibilidad de que la pelea se dispute en Estados Unidos es muy alta y ya no en Londres como se creía al principio.

Adrien Borner provoca a Jake Paul

En medio de estas dudas, apareció Adrien Broner con un video en Instagram que encendió las mesas de debate del boxeo tras unas polémicas declaraciones:

"Te voy a dejar inconsciente", comentó el mítico campeoón de cuatro categorias de peso.

Brendan Schaub, durante su podcast aceptó que Broner es mucho más completo que Jake; sin embargo, afirmó que la principal desventaja del nacido en Cincinatti es la altura, donde Jake Paul le saca mayor ventaja.

Sin duda Jake Paul atraviesa un momento lleno de turbulencias en su carrera luego de peleas caídas sumada al dueo que parece no se dará con Anthony Joshua por lo que su carrera en el boxeo profesional luce comolicada en estos momentos.

