Terence Crawford envía 'advertencia' a Canelo Álvarez semanas antes de su pelea en Las Vegas

Con motivo de su enfrentamiento el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Terence Crawford ha 'enviado' ciertos mensajes a su contrincante Saúl 'Canelo' Álvarez, todo como parte de su preparación para la pelea. En el marco de dichas declaraciones, el mexicano se ha tomado una pequeña pausa para poder presenciar el nacimiento de su quinta hija.

Poster oficial de la pelea | IG: @tbudcrawford

Crawford y la mejor pelea de su vida

De acuerdo a Rick Glaser, insider especializado en boxeo, se pudo saber que Terence Crawford está viviendo probablemente su mejor preparación para el enfrentamiento con Canelo. El estadounidense está seguro en que puede ganar, pero no se confía para nada, sumado a que quiere demostrarle a la gente que dice que solamente subirá al ring para "sobrevivir" que están equivocados.

"Al hablar con su entorno, sabemos que Terence Crawford, se está preparando para Canelo como nunca antes, y es típico de Crawford: confía en que ganará, pero no es arrogante, sino más bien discreto. Y, al estilo de Crawford, inspira a los demás boxeadores del campamento. Así es el boxeo al estilo Terence Crawford. Así que, para quienes piensan que solo viene a sobrevivir como Jermell Charlo, solo busca levantar la bolsa grande, no es así. Ahora ya lo saben", se puede leer en el comunicado de Glaser.

Preparación de Crawford de cara al combate | IG: @tbudcrawford

Apoyo entre norteamericanos

Tim Bradley se suma a la lista de personas que se pondrán de lado de Crawford para la pelea del sábado 13 de septiembre, pues el estadounidense considera que su compatriota tiene lo suficiente para poderle dar a Canelo la tercera derrota de su carrera. En palabras del mismo Crawford, la derrota no es algo que se tenga presupuestado.

"No puedo imaginarme pensando en ser derrotado. Eso no es algo en lo que piense. Nunca me gusta pensar en perder", declaró.

Terence se prepara de la mejor manera posible | IG: @tbudcrawford

