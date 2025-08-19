Julio César Chávez reitera que su hijo no está involucrado con el crimen organizado y que es inocente

El tema de Julio César Chávez Jr., al cual se le acusa por tener nexos con el crimen organizado, sigue dando de que hablar y ahora, mientras su hijo se encontraba recluido en una cárcel en Estados Unidos, la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, habló sobre el tema.

A las afueras de un restaurante, Chávez contestó a los cuestionamientos sobre su hijo, asegurando que él está tranquilo, que habló con su hijo y que cree en su palabra y en su inocencia, además, de que confirmó que el Jr. no está ligado con el crimen organizado.

"Si mi hijo fuera culpable, estuviera preocupado, ¿me entiendes?. Al contrario, él dice: "¿Todo esto hablan de mí apá?, pero ¿Cómo? Si yo no pertenezco a ningún cártel. Él no vende armas, no, no, no, ni explosivos ni nada, Lo conocen como todos lo conocemos, pero hasta ahí nada más. Confiamos en las autoridades y cuando mi hijo, si es que llega para acá, las autoridades que hagan su trabajo, pero que lo hagan bien. Porque mi hijo, con todo respeto, es inocente de todo lo que se le acusa, no hay nada", aseguró La Leyenda.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ Jr YA ESTÁ en UN PENAL de MÁXIMA SEGURIDAD de MÉXICO

El hijo de la leyenda @Jcchavez115, llegó de EEUU y fue encerrado esta madrugada en un penal federal de Sonora.

Agentes de @FGRMexico lo ingresaron al CEFERESO 11, en Hermosillo. pic.twitter.com/xLtXLUXSiQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 19, 2025

Chávez Jr. ya está en un penal en México

De acuerdo a información de Carlos Jiménez (C4Jiménez), Chávez Jr. ya se encuentra en nuestro país, arribó a México durante la madrugada de este martes y fue recluido en el penal federal de Sonora.

Agentes de la Fiscalía General de la República lo ingresaron al CEFERESO 11 en Hermosillo.

