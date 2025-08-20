Julio César Chávez Jr. recibe prisión preventiva en México

A solo dos días de haber sido deportado desde Estados Unidos a México, Julio César Chávez Jr. fue presentado en su primera audiencia, donde un juez le dictó prisión preventiva justificada por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información de Reforma, al excampeón de boxeo se le imputa el delito de delincuencia organizada, derivado de su supuesta relación con integrantes del grupo criminal. Entre ellos destaca el nombre de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con quien Chávez Jr. mantiene una “amistad” de carácter familiar.

Fue deportado a México | AP

Julio César Chávez Jr. y la orden de aprehensión en México

Cabe recordar que, desde 2023, existía una orden de aprehensión en contra de Chávez Carrasco, misma en la que fue vinculado a presuntos narcotraficantes. Su detención en territorio estadounidense y posterior deportación a México derivaron en su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 11 en Hermosillo, Sonora, donde actualmente permanece.

El juez de control Enrique Hernández Miranda, del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, fue quien le impuso la medida cautelar, mientras se define su situación jurídica.

Estará en prisión preventiva | MEXSPORT

¿Cuándo se sabrá si Julio César Chávez Jr. será vinculado a proceso?

Durante la audiencia inicial, la defensa del boxeador solicitó la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación. Por ello, será el sábado a las 17:00 horas cuando se lleve a cabo la audiencia en la que se determine si Chávez Jr. será vinculado o no a proceso.

En caso de que exista vinculación, el juez federal dará a conocer una fecha posterior en la que se decidirá la posible sentencia.

El sábado tendrá otra audiencia | MEXSPORT

Los delitos que se le imputan a Chávez Jr.

Según el reporte, al hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez se le acusa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos relacionados con el tráfico y la fabricación de armas, lo que refuerza la gravedad del caso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mauricio Sulaimán exige frenar especulación tras la deportación de Julio César Chávez Jr