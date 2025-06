Canelo revela acercamiento con WWE: "Estamos hablando sobre ello"

En el marco de su preparación para la pelea ante Terence Crawford, Saúl 'Canelo' Álvarez ha desatado los comentarios en redes sociales al revelar un acercamiento con WWE para una muy probable colaboración en el futuro, levantando sospechas de los fanáticos acerca de si esto es una simple broma o ya hay algo más que apalabrado próximamente en los cuadriláteros.

Poster oficial del anuncio de la transmisión por Netflix | Instagram: @canelo

Como parte de su basta carrera, Canelo Álvarez tiene en la mira un nuevo objetivo para competir próximamente, pues ya que su pelea contra Terence Crawford será transmitida por Netflix, una probable aparición del mexicano en WWE no suena descabellada, ya que la aplicación de streaming también cuenta con los derechos de transmisión de la empresa de lucha libre.

Durante una conferencia de prensa, Álvarez dejó en claro que no le cierra la puerta a participar en un futuro con la WWE: "Lo hemos hablado, tal vez. Probablemente me verán en la WWE en algún punto", declaró el boxeador mexicano.

Canelo Álvarez says there's a chance you might see him in the WWE soon 👀 #CaneloCrawford pic.twitter.com/rWFTDNZhNF

— NetflixSports (@netflixsports) June 22, 2025