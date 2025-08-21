¿Adiós reducción de jornada laboral? Proponen 14 horas de trabajo diario

En México, la discusión sobre la reducción de la jornada laboral ha ganado relevancia en los últimos años. Sin embargo, una propuesta reciente ha generado controversia: Daksh Gupta, director de la startup de inteligencia artificial Greptile, ha sugerido que sus empleados trabajen 14 horas diarias. Esta visión contrasta con la reforma impulsada por el Gobierno mexicano, que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

La propuesta de Greptile

Gupta, quien lidera una empresa dedicada a la inteligencia artificial, ha propuesto que sus empleados trabajen jornadas de 14 horas diarias. Según él, esta medida es necesaria para mantener la competitividad en el sector tecnológico y aprovechar al máximo las oportunidades del mercado. Sin embargo, esta propuesta ha sido criticada por diversos sectores, que consideran que podría afectar la salud y el bienestar de los trabajadores.

Contraposición con la reforma laboral en México

Por otro lado, el Gobierno mexicano ha impulsado una reforma laboral que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Esta medida tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar un equilibrio entre la vida personal y profesional. La propuesta de Gupta entra en conflicto con esta reforma, ya que sugiere un aumento significativo en las horas de trabajo.

Reacciones y debate

La propuesta de Greptile ha generado un intenso debate en la sociedad mexicana. Algunos argumentan que aumentar las horas de trabajo podría llevar a una mayor productividad y competitividad, mientras que otros advierten sobre los riesgos para la salud mental y física de los empleados. Además, se cuestiona si esta medida sería sostenible a largo plazo y si podría generar un ambiente laboral insostenible.

