IMSS o ISSSTE: cómo saber si tienes dos cuentas Afore y los pasos para unificarlas

En México, miles de trabajadores que han cambiado de régimen laboral entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrían tener dos cuentas Afore registradas al mismo tiempo, situación que puede generar complicaciones al momento de jubilarse.

Debes unificar tus recursos en una sola cuenta para facilitar tu pensión futura|iStock|

¿Por qué ocurre la duplicidad de cuentas?

Esto sucede cuando un trabajador cambia de empleo y pasa de cotizar en una institución a otra. El sistema abre una cuenta individual en cada régimen, pero la ley establece que solo se debe tener una cuenta de ahorro para el retiro en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Beneficios de unificar tus cuentas

Garantiza un mejor control de tus aportaciones y semanas cotizadas.

Evita problemas administrativos o errores en tu historial.

Permite que tu ahorro se concentre en una sola cuenta, lo que optimiza el cálculo de tu futura pensión.

Solicita atención solo a través de canales oficiales y no caigas en fraudes o intermediarios no autorizados | iStock|

Cómo saber si tienes dos cuentas Afore

Solicita a tu Afore un resumen de saldos. Verifica si aparecen subcuentas distintas de IMSS e ISSSTE. Si detectas dos cuentas activas, debes iniciar el trámite de unificación.

Requisitos para unificar cuentas Afore

Para realizar el trámite deberás presentar:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Expediente de identificación actualizado en tu Afore.

Comprobante de domicilio.

En caso de ser beneficiario, acta de defunción del titular y documentos que acrediten el parentesco.

Todos los trámites de Afore son gratuitos | iStock|

El trámite paso a paso

Acude a tu Afore y solicita la unificación de cuentas. Entrega la documentación correspondiente. La Afore tiene hasta 30 días hábiles para consolidar la información. Recibirás una constancia de resolución que confirmará que ahora solo tienes una cuenta registrada.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) recuerda que todos los trámites de Afore son gratuitos y se deben realizar únicamente en canales oficiales para evitar fraudes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CDMX aprueba igualdad de herencia para hijos adoptados